Dalia Durán salió al frente luego de la polémica que se desató tras dejar ‘plantado’ a un empresario que la contrató para que desfilara en un evento de modas. Jaime Morales difundió un audio donde la cubana le dice que no irá al desfile porque el presupuesto le parece bajo y no le ponían ni maquilladora ni calzado.

“Yo reconozco, pedí las disculpas del caso porque sé que cometí un error, yo lo reconozco, por eso di la cara, conversé con la persona y está todo claro, todo está bien por ahí”, dijo la madre de los hijos de John Kelvin en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Asimismo, aseguró que cuida mucho los trabajos que tiene en la actualidad porque con eso mantiene a sus cuatro hijos. “Nada de poses de diva, yo si tengo que arreglarme sola, lo hago, como lo hago para los eventos”, dijo tras ser criticada por Milena Zárate y Leysi Suárez, quienes también participaron en el desfile en cuestión.

MILENA ZÁRATE ARREMETE CONTRA DALIA DURÁN

Milena Zárate, quien también modelo en el evento de Jaime Morales, arremetió con todo contra la rubia y la llamó ‘diva’ por negarse a participar porque no le iban a poner maquilladora. “Si nos ponemos en aires, en divas... hemos escuchado un audio que le mandó a Jaime y si te das el lujo de rechazar un trabajo porque no te ponen maquilladora, peinadora, porque no te ponen los zapatos... de qué estamos hablando, no salgas en televisión a dar pena porque nosotros también tenemos hijos y nos comemos acá cuatro horas”, dijo la colocha.

Dalia Durán le contestó a la ex de Edwin Sierra y aseguró que sí sabe maquillarse, pero que espera que en los eventos le proporcionen lo indispensable. “Uno tiene que invertir y de acuerdo al presupuesto decides cuánto es lo que vas a invertir para ir a ese evento. Yo reconozco, mi error fue no avisar con anticipación”, acotó.

EL AUDIO DE DALIA DURÁN

El empresario Jaime Morales sacó a la luz un audio de Dalia Durán, donde se le escucha decir que no le convenía asistir al evento para el que ya se había comprometido porque el presupuesto no le cuadraba.

“Quiero saber cuántas prendas se va desfilar, qué prendas son, cuánto tiempo porque mira, yo estaba viendo y la verdad es que no me conviene ir por los presupuestos que se están manejando, porque yo en otros trabajos gano mucho más por menos tiempo y ahorita por ejemplo tengo que pagar alquiler, tengo que pagar la nana, y la verdad es que no me conviene. Encima no me ponen los calzados, no me ponen ni la maquilladora, no me ponen nada, o sea, tengo yo que estar buscando todo por mi lado, o sea, la verdad es que no me conviene para nada”, dijo la cubana.

Milena Zárate y Leysi Suárez se despacharon contra Dalia Durán por aceptar un contrato para una pasarella y cancelar con tres horas de anticipación.

