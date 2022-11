Dalia Durán se encuentra inmersa en la polémica nuevamente luego de usar sus redes sociales para arremeter contra su expareja John Kelvin, a tan solo unos días de mostrarse juntos y brindando en un restaurante de Lima después de firmar una conciliación por el bienestar de sus menores hijos.

La cubana se mostró más que indignada y llamó ‘delincuente’ y ‘mitómano’ al cumbiambero, junto a una foto donde se muestra un patrullero de la Policía Nacional en los exteriores de su departamento en Comas. “Así como ellos envían a grabar, yo no soy de su misma calaña, pero sí dejo constancia para que no estén perturbando mi tranquilidad”, refirió al rubia en sus historias de Instagram.

Un familiar de John Kelvin se comunicó con Samuel Suárez de Instarándula para explicar qué sucedió. Según su testimonio, un día antes del hecho se le comunicó a Dalia que el cantante iba comprar víveres para sus hijos, pidiéndole una lista de lo que necesitaban sus pequeños para la semana.

“Mi esposo y yo hemos ido a comprar y nos hemos apersonado a su domicilio para entregarlos (los víveres), sin embargo, la señora se puso con una actitud histérica a gritarnos y a decir que no va recibir nada de John... Ella estaba histérica y empezó a gritar que no quería nada y nosotros no nos íbamos porque queríamos dejarlo, estábamos parados y quería que nos vayamos y no nos íbamos, por eso llamó a la Policía ”, explicó la familiar.

FAMILIARES DE JOHN KELVIN ASEGURAN QUE NO FUERON CON CÁMARAS

Además, Samuel Suárez consignó la declaración de otro familiar de John Kelvin, que desmintió que hayan acudido con cámaras a la casa de Dalia Durán. “No habían cámaras, nosotros nunca hacemos algo con el fin de llamar a las cámaras y vean. Si hubiera sido así, todo este tiempo desde que era el Covid y luego de que él estuviera en prisión, se le enviaba y llevaba víveres de toda la familia y de parte del papá de los niños. Pero la familia siempre evitando problemas. Al parecer la sra. cree que nos vamos a quedar callados siempre, pero no será como ella quiera, así que hemos venido en silencio 15 meses pero ya no será así, está muy equivocada”, dijo la alllegada al cantante.

TROME | Dalia Durán rechaza víveres de John Kelvin

TE PUEDE INTERESAR

Jazmín Pinedo ‘explota’ por críticas a boda de Tilsa Lozano: “Si no te gusta, pon la plata y das la primicia”

Flavia Laos se defiende tras exponer video donde se pone anticonceptivo: “Me da pena que lo sexualicen”

Son Tentación se desintegraría porque Eduardo Rabanal, pareja de Paula Arias, asumió el cargo de manager