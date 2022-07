Se destapa. Dalia Durán realizó una sexi sesión de fotos y anunció que ahora realizará shows en discotecas. También aclaró que no ha recibido ni un sol del show que se hizo a favor de John Kelvin.

Dalia, has hecho una sesión de fotos en lencería. ¿Es un proyecto en especial?

Sigo trabajando de la mano de Agencia Hola Lima y ahora también haré animación en discotecas. Aprovecharé en promocionar mi tema musical y realizar un show completo.

¿Harás tu show en lencería?

Depende del tipo de evento, pero nunca mostrar tanto tampoco. Las fotos que hice han sido para la publicidad.

Algunas chicas de la farándula se presentan en discotecas y hacen shows subidos de tono. ¿Cómo será el tuyo?

Lo mío será más artístico, para nada subido de tono, será animación y música.

NO RECIBIÓ NI UN SOL DE SHOW DE JOHN KELVIN

Hace poco, Gabriela Serpa estuvo animando en una discoteca y un ‘faltoso’ se sobrepasó con ella, pues recostó su rostro en sus ‘bubis’. ¿Qué harías si te pasara algo parecido?

Una está propensa a que pase ese tipo de cosas en discotecas, pero para eso una tiene que cuidar el show que va a vender y el hecho de cómo va a interactuar con el público, pero si me pasa algo parecido... yo en una le pongo el ‘parche’.

Por cierto, ¿la familia de John Kelvin te ha dado dinero de lo que se logró recaudar de su evento benéfico?

No, pero dejé bien en claro que no pienso recibir ningún dinero porque estoy trabajando para mis hijos. Yo me estoy sacando la mugre por mis hijos para conseguir lo que quiero. Hace poco hablé con el primo de John y hemos acordado parar con los ‘dimes y diretes’.