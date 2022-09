SE LUCE. Dalia Durán llegó de invitada al programa ‘América Hoy’ y sorprendió a Janet Barboza y Ethel Pozo por la delgada figura que tiene, pese a tener cinco hijos e incluso gemelas. La expareja de John Kelvin señaló que se trataría de un tema de genética.

“No me he hecho operación, pero me hago tratamientos, cositas. En mi caso más es un tema de genética, las puertorriqueñas, las cubanas tenemos esa genética de tener cadera . Mi último hijo tiene 20 años y mis gemelas tienen 5 años. Gracias a Dios, no tengo estrías ”, dijo.

Tras esto, Janet Barboza le pidió que le muestre a escondidas su vientre para comprobar que es cierto lo que dice.

Dalia Durán asegura que no tiene ninguna estría

¿DALIA ABRIRÁ SU ONLYFANS?

Después de pasar por difíciles momentos, Dalia Durán se encuentra mejor al inaugurar un nuevo emprendimiento en Gamarra; lo cual servirá para solventar los gastos económicos y darle una mejor calidad de vida a sus hijos, frutos de su relación con John Kelvin. La modelo habló sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans , la conocida plataforma para adultos.

“Es algo que me piden mucho. Yo respeto mucho a las chicas que se dedican a ese rubro, porque cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero no es algo que lo tome en cuenta porque es muy fuerte”, dijo.