En la reciente emisión de “Magaly TV: La Firme”, Magaly Medina emitió las declaraciones que brindó Dalia Durán luego que su expareja fuera detenido el último martes 7 de febrero por incumplir la orden de restricción de alejamiento que había solicitado la cubana.

“Espero que la justicia en este caso tome todo en cuenta porque yo no voy a esperar terminar en un saco descuartizada como están terminando todas las mujeres”, comentó en un inicio vía telefónica con el programa que se emite por ATV.

Asimismo, la modelo reveló los motivos por los que hizo reclamos a Kelvin hace unas semanas. “ Hay un correo donde yo le reclamo a él, donde él me envía a las bebés sin calzón y sin calzoncillo y yo le reclamé. Entonces, tú no puedes andar por la vida por un día que pasas con tus hijos postear miles de historias, dándotela de gran padre cuando la realidad es otra”, expresó.

Según Dalia, tras su reclamo, el cantante empezó a insultarla constantemente. Y es por ese motivo que decidió denunciarlo en diciembre de 2022.

“Denuncia que su menor hijo viene siendo maltratado psicológicamente por parte del progenitor Jonathan Sarmiento Llanto, el mismo que le habla mal de su mamá, igual que los familiares paternos. Asimismo, las veces que lo visita suele pasar las horas con diferentes personas y en las redes sociales lo insultan, haciendo que su menor hijo entre en depresión y estrés postraumático. La denunciante indica también que su aún esposo la agrede verbalmente mediante correo electrónico al referirse de mala manera hacia su persona”, señala el parte policial que fue difundido por “Magaly TV: La Firme”.

Dalia aseguró que su el padre de sus hijos es un “abusivo”. “Yo ya decidí que no deseo verlo, que no deseo tener contacto con él, y se lo hice saber con el último mail que le mandé, donde ya lo bloqueé. El hombre no entiende, sigue viniendo. Lo último que pasó fue eso, yo estaba viniendo del mercado con las nenas y no esperó que mis hijas suban, delante de los bebés. A él no le importa, él es así, un abusivo. Es un patán de lo peor y te apuesto que no soy la única. Si conmigo, que soy la madre de sus hijos, es así, imagínate con otras chicas”, sostuvo indignada.

TE PUEDE INTERESAR