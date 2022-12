Admite que se equivocó. Dalia Durán fue interceptada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y habló acerca de la polémica cena de conciliación que tuvo con su expareja, John Kelvin.

La cubana admitió que se equivocó al salir con su agresor: “Cuando uno se lo busca, se lo busca, hay que apechugar . Sé que la fregué, tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Fue una lavadita de cara al padre de mis hijos” .

Además, dejó en claro que la entrevista que Rodrigo González y Gigi Mitre le hicieron al cumbiambero fue blanda, aunque si reconoció que hubo algunos aciertos.

“ Me incomodó que no fueran duros con él, que fueran suavecitos en algunas cosas . Creo que una de sus condiciones es que no pusieran mis imágenes el día que se presentó en ‘Amor y fuego’. Sin embargo, no lo hicieron; eso me pareció bien”.

Por último, dejó en claro que continúa con su tratamiento psicológico: “Yo ya retomé mis terapias. Estoy con terapias gracias a Dios y voy a continuar porque es un proceso muy largo”.

Dalia habla de John Kelvin. VIDEO: Willax

TE PUEDE INTERESAR: