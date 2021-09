Tras su ausencia la semana pasada, Dalia Durán regresó al programa de Andrés Hurtado ‘Sábado con Andrés’. La modelo cubana había confirmado a Trome que este fin de semana volvería a las pantallas de Tv ante la preocupación de sus seguidores.

Recordemos que, la semana pasada, Andrés Hurtado festejó por todo lo alto su sétimo aniversario en TV junto a sus hijas Josetty y Génesis. Sin embargo, la gran ausente fue Dalia Durán, quien se desempeña como modelo en el espacio.

Este sábado, Dalia Duran regresó al programa y fue recibida por Andrés Hurtado. La cubana se desempeñó sus funciones con normalidad en el programa de Panamericana TV.

Dalia Durán regresó al programa de Andrés Hurtado (VIDEO: PANAMERICANA TV)

SE SINTIÓ INCÓMODA

Dalia Durán, después de los duros momentos que vivió en manos de John Kelvin, ha vuelto a sonreír y hoy reaparecerá en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, que se emite por Panamericana Televisión. La rubia se había ausentado de la edición especial por el aniversario del show de televisión.

“No niego que sentí mucha incomodidad al no ser parte de un día tan importante como el aniversario del programa para el que he estado trabajando, pero me dijeron que era porque Andrés conduciría con sus hijas y soy muy respetuosa de cualquier decisión que se tome, yo cumplo con mi trabajo”, dijo a Trome.

Dalia Durán brindó entrevista a Trome. (Instagram)

QUIERE NACIONALIZARSE

Luego de confesar por qué no estuvo presente en el aniversario del programa de Andrés Hurtado, Dalia Durán reveló que uno de sus grandes sueños es obtener la nacionalidad peruana, pues ya lleva muchos años viviendo en nuestro país y tiene, además, 5 hijos peruanos.

Debido a esto, Dalia Durán indicó que dentro de sus planes está el iniciar los trámites necesarios para obtener la nacionalidad peruana, en un futuro.

“Eso anhelo (ser peruana), tengo 5 hijos nacidos en Perú y llevo muchos años en este bello país. Que baje la pandemia, para iniciar los trámites”, indicó Dalia Durán a El Popular.