NUEVOS TESTIMONIOS. En los últimos días, gran indignación ha generado el pedido de Dalia Durán para que John Kelvin salga de la cárcel pese a que meses atrás le propino una brutal golpiza que la dejó con el rostro casi desfigurado. Ante ello, han salido a la luz nuevos testimonios que dejan mal parada a la cubana.

La examiga de Dalia Durán y también policía, Valentina Paz, reveló al programa ‘Amor y Fuego’ que la exconductora de ‘Hoy es sábado con Andrés’ mantenía una comunicación con John Kelvin desde la cárcel. Pese a que ella lo ha negado recientemente en Magaly TV La Firme, esto no sería así.

“Ella ya empieza a recibir las llamadas de él porque ella misma me dijo “Son llamadas de él, ya que me está haciendo”, reveló la mujer al asegurar que el cumbiambero le envió un ramo de flores a Dalia en su cumpleaños.

Pero esto no quedaría ahí, Valentina Paz incluso confesó que Dalia Durán le cantó el happy birthday a John Kelvin en compañía de sus pequeños hijos.

Dalia Durán se comunicaba con John Kelvin desde la cárcel, incluso le cantó el happy birthday, revela examiga. Video: Amor y Fuego

“Fue el último día que ya ella me deja ingresar a su departamento, que fue el día que ella se queda con mi teléfono, que me lo quita, estábamos tranquilas en la sala y recibe una llamada y ella misma les grita a sus bebes “Vengan al cuarto” y le empiezan a cantar el happy birthday a él por teléfono, era su cumpleaños de él, fue un día domingo”, reveló.

Precisó que después de cantarle por su cumpleaños, Dalia se quedó hablando mucho tiempo con el cantante por teléfono. “Ella nunca dejó ese lazo de querer soltar algo que le hacía daño porque él le hizo daño, cuando vi esas actitudes vi hasta lo imposible”, agregó.

EXNANA DE DALIA DURÁN TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Por otro lado, Jeniffer Hernández se presentó también con Rodrigo González y Gigi Mitre para confesar que sí fue testigo del maltrato físico que le ocasionó John Kelvin a Dalia Durán. Si bien precisó que nunca vio los hechos, recalcó que sí escuchó los golpes porque dormía al costado del cuarto de la cubana.

“Ellos estaban discutiendo y sentí golpes, pero no me metí. Ellos se encerraban en su cuarto y sí sentía golpes. Ella se la pasaba llorando, se encerraba en su cuarto. Yo dormía al lado de cuarto de ellos y escuchaba todo. Ella me decía “problemas con John””, manifestó.