Dalia Durán rompió su silencio luego de la avalancha de críticas que recibió tras ser captada brindando con John Kelvin, luego de denunciar a su todavía esposo, hace más de un año, por haberla violentado física y sexualmente.

En declaraciones para el diario El Popular, la cubana aseguró que no se ha reconciliado con el cumbiambero. “Sí, efectivamente nos reunimos como consta en los videos. Todo fue propiciado por Doris, quien es mi comadre y a la vez prima de Jhon. Esto fue después de la diligencia en un centro de conciliación donde fuimos a ver el tema del divorcio” , indicó la rubia.

En ese sentido, aseguró que lo único que busca es llevar la fiesta en paz con el padre de sus hijos por el bien de los pequeños y negó que retomen su relación. “Imagínate si hubiera querido volver a sus brazos, no habría insistido en el divorcio. No me interesa lo que piense la gente, sé lo que quiero para mi vida y el señor no está en mis planes”, acotó.

Por otro lado, rechazó que haya bebido alcohol con John Kelvin. “Pusieron las copas, pero yo tomé gaseosa. Tampoco estábamos los dos solitos, había en total cinco personas en la mesa. Al final cada uno se fue por su lado. No hemos quedado como amigos, no sé cual es su número teléfonico”, añadió Dalia Durán.

JOHN KELVIN LE PIDIÓ PERDÓN A DALIA

Dalia Durán también reconoció que durante este encuentro con John Kelvin, el cantante se le acercó para perdile perdón y le aseguró que había cambiado. “No soy nadie para perdonarlo. Al final me abrazó, lo sentí sincero, ojalá que le vaya bien por mis hijos y que no deje su tratamiento oara que mejore en todos los aspectos” , dijo la cubana.

Finalmente, la rubia se referió a su exabogada Claudia Zumaeta, quien renunció en vivo a su defensa en el programa de Magaly Medina. “No me sorprende porque últimamente todo eran excusas para no acompañarme a las diligencias. Incluso el viernes me dejó sola, dizque porque estaba enferma. Ella sabia que habian rechazado la casación, incuso ante de la primera audiencia en el centro de conciliación de Jesús María” , acotó.

