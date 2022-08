La cubana Dalia Durán salió al frente para aclarar que ella no hace shows hot y el local donde se presentó, el fin de semana en Trujillo, era un disco club. Aclara que no es una bailarina de night club y no dejaría que ningún hombre la toque sin su consentimiento.

“Yo no hago shows hot, solo desfile, hago animación y ahora con lo del canto. Las críticas no me importan y que raro que mi show sea malo y siga cerrando contratos. Soy sutil, no vulgar al hacer mis eventos”, dijo la modelo.

No crees que al hacer este tipo de espectáculos, ¿podría perjudicar tu imagen?

En ningún momento fue en el nigth club, fue en la disco club y, bueno, no sabía de todo el tema del local. En la promoción que hago del evento no digo en ningún momento nigth club. Aquí estoy para seguir aprendiendo, sin hablar de nadie. Yo no voy de bailarina a los locales, si lo piden lo hago, pero ellos piden desfile. Estoy enfocada en mis proyectos personales y mis hijos, el resto no me suma ni me importa sus opiniones

Pero en el local había un tubo que se usa para hacer bailes sexys...

Ese tubo estaba ahí, pero no para que yo lo use... igual respeto el trabajo de las señoritas que trabajan en otro ambiente y las que tienen Onlyfans, etc. No me importa la vida del resto.

Volverías a presentarte en ese tipo de locales nocturnos.

Antes y después de eso he tenido miles de propuestas y las he rechazado. Acepté esta porque donde me presente era otro ambiente, ahí se han presentado muchas modelos y no veo nada malo, están trabajando.

Podrían calificarte como bailarina de nigth club...

Para nada, para mí todo esto es nuevo. Yo me estoy sacando la mugre por mantener a mis hijos y sé mis límites como mujer, jamás permitiría que ningún hombre me toque.

Te han criticado mucho por esta presentación y por la lencería que usaste.

Siempre ha sido así porque todas hacen desfiles y animación en lencería, todas. Yo prefiero guardarme lo que pienso, solo doy muchas gracias a Dios, en primer lugar, por bendecirme con trabajo.

Así que te resbalan las críticas...

Así es y cuando me preguntan por otras (personas) jamás opino, ¿para qué?

No te molesta cuando dicen que estás perjudicando tu imagen.

Bueno, yo tengo mucho apoyo también, que sigan criticando. Los que me conocen y siguen, saben cómo soy. Y por último no tengo que brindar explicación a nadie.

