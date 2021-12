CERRÓ UNA ETAPA. Dalia Durán se despidió de la co-conducción del programa ‘Hoy es sábado con Andrés’ luego que el polémico Andrés Hurtado le diera la oportunidad tras el lamentable episodio de violencia que vivió junto a su expareja John Kelvin.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo cubana reveló que dio por terminado su trabajo junto a ‘Chibolín’ en Panaméricana Televisión. Agradecida por la oportunidad, Dalia aseguró que ha ganado enseñanzas de todo el equipo.

Sin embargo, la expareja del cumbiambero aseguró que su salida se debe a que finalizó su contrato de trabajo y no por las recientes declaraciones que dio hace poco, donde pedía la libertad de John Kelvin del penal de Lurigancho.

“Hoy cierro un ciclo, gracias por tus enseñanzas Andrés Hurtado, a todos por su cariño, culminó mi contrato y también se toman unas vacaciones bien merecidas. Yo sigo adelante como la guerrera que soy, bienvenida las oportunidades, felices fiestas para todos, se les quiere”, escribió.

Dalia Durán anuncia que finalizó su contrato con Andrés Hurtado. Foto: Instagram

DALIA DURÁN IMPLORA LA LIBERTAD DE JOHN KELVIN

Pese a que meses atrás sufrió de una tremenda golpiza que le propinó John Kelvin, Dalia Durán pidió a las autoridades que levanten su prisión preventiva para que pueda pasar la Navidad junto a sus pequeños hijos. Precisó que el castigo ya fue suficiente.

“Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas, no entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir, solo preguntan por él. John debería estar fuera al menos con comparecencia, todos cometemos errores. La jueza no toma en cuenta mi declaración ni nada, ni siquiera me han dejado ingresar a la audiencia con mi abogada para poder aclarar todo esto”, dijo.