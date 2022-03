Dalia Durán aseguró que jamás se aprovecharía de sus hijos y que su intención nunca fue dar pena en televisión, luego de que John Kelvin dejó un mensaje en sus redes sociales, donde dice que ‘no permitirá que se beneficien del dolor ajeno y la sobreexposición de su sangre’.

Dalia, ¿crees que el mensaje de John es para ti?

No, porque jamás me aprovecharía de mis bebés. Imagino (que el mensaje) debe ser para los medios de comunicación.

También dijo que ‘la verdad siempre sale a la luz’...

Yo me pregunto ¿cuál es su verdad? Me indigna tener que leer esta clase de posts, pero son sus redes y es libre de poner lo que quiera.

Tal vez escribió eso porque apareciste en la TV, contando la situación que vives...

Mi intención, en ningún momento, ha sido generar pena. Tuve una recaída emocional, pero para mí no hay imposibles. Mis hijos me tienen a mí y a nadie más y yo dejaré la lloradera porque de nada me sirve.

Quizás John hizo la publicación porque siente que ya no lo estás defendiendo...

Es asunto de él, la verdad tomo distancia.

Hace unos días se estrenó el videoclip ‘Locos de amor’, donde te besas con el cantante Jair Mendoza. ¿Crees que John se puso celoso?

No tendría por qué, no tengo relación alguna con él. Soy profesional en mi trabajo y estoy contenta por los buenos comentarios del video. Todo lo que me genere ingresos lo tomaré por el bien de mis hijos.

¿Hablaste con la mamá de John?

No. Nunca en mi vida le pedí algún favor a su familia, es la primera y última vez que lo hago. Igual se agradece.