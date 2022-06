Dalia Durán contó que desea divorciarse del padre de sus hijos, el cantante John Kelvin, quien fue condenado a 21 años de cárcel por agredirla física y sexualmente.

Dalia, ¿llegaste a comunicarte con tu abogado para ver el tema de tu divorcio con John?

No tengo abogado ahora, pero buscaré uno para que envíe a John los documentos (del divorcio) y los firme.

Muchos pueden cuestionar el porqué aún no presentas los documentos, pues ya se le dictó sentencia a John...

Lo que sucede es que recién acabo de salir del tema de todas las audiencias, fue un proceso largo. Ahorita estoy enfocada en trabajar y en los bebés, no tengo tiempo para nada, llego a mi casa supercansada del trabajo. Pero el tema no viene por ahí, yo sí quiero divorciarme, no creo que John tenga algún problema para firmar los papeles. No tengo ningún contacto con su abogado, pero se lo haré llegar.

¿Y Migraciones llegó a comunicarse contigo para que realices tu nacionalización?

No, aún nada, sigo a la espera. Tengo cinco hijos peruanos, llevo ya varios años viviendo acá y no entiendo por qué la demora. Tienen que brindarme la información de los documentos que solicitan, ya que ahora la situación es distinta.

¿Te divorciarás antes o después de ver tu nacionalización?

No influye en nada si es antes o después. Pero espero que se agilice mi nacionalización, quiero volver a reencontrarme con mi mamá.

Hablando de otro tema, ¿cómo te va en el trabajo?

Bien, continúo trabajando en las activaciones, el modelaje y las marcas en redes sociales. Como te digo, a veces no tengo ni tiempo, porque trabajo y también me ocupo de mis cuatro hijos, que están pequeños, ellos son el motor de mi vida.