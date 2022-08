La modelo Rocío Miranda aclaró que ella jamás se presentaría en un night club, tal como lo hizo Dalia Durán el fin de semana en la ciudad de Trujillo. Además, le sugirió a la rubia que se asesore bien y cuide su imagen porque es madre de familia.

Rocío, Dalia se presentó en un night club en la ciudad de Trujillo. ¿Qué te parece?

Bueno, en estos diez años que llevo como modelo me he presentado en infinidad de discotecas a nivel nacional. Nos han llamado de un night club, pero no he aceptado porque pienso que ese lugar no es para las modelos. Es otro tipo de show, otro tipo de público, así que pienso que las modelos no deberían ir a un night club. En lo personal, no lo he hecho ni lo haría. Tengo entendido que otras chicas del espectáculo sí lo han hecho, pero depende de la imagen que quieran reflejar.

¿Cuánto te ofrecieron para presentarte en ese tipo de locales?

De ese lugar (donde se presentó Dalia el fin de semana) nos llamaron, pero no aceptamos. Nos ofrecieron una buena cantidad de dinero, pero ni por toda la plata del mundo me presentaría en un lugar así. Me han ofrecido hasta 10 mil dólares por presentación, pero jamás aceptaré. No es algo que yo haría, porque no es un lugar para que una modelo haga un show. El lugar de una modelo es la pasarela en un centro de convenciones, mall o discotecas.

Como modelo profesional y madre de familia, ¿qué le sugieres a Dalia?

Le aconsejo que se busque un buen mánager y cuide su imagen porque ella es madre. Recién se está iniciando en el modelaje y creo que le puede ir bien porque es una mujer muy guapa y atractiva. Se nota que quiere trabajar y salir adelante, pero debe buscar un mánager que cuide su imagen.