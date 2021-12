ROMPE SU SILENCIO. Dalia Durán se pronunció finalmente luego de haber sido duramente criticada por pedir que John Kelvin salga de prisión para que pase la Navidad con sus hijos, además de retractarse en la fuerte denuncia de agresión sexual que le entabló hace dos meses al cumbiambero.

“Entiendo la indignación de muchas personas que se han sentido afectadas, por eso estoy dando la cara, reconozco que he tenido un bajón, ha sido un tema de desesperación, muy pocas personas lo van a entender, pero me pongo en la posición de todas las mujeres afectadas”, dijo la cubana muy nerviosa y afectada por la situación.

Asimismo, aseguró que no ‘defiende lo indefendible’ puesto que todos vieron su rostro golpeado por el cumbiambero. “Yo entré en desesperación porque no sé cómo hablar con mis hijos sobre su papá... a mí como mamá me toca... sí he estado llevando terapia”, acotó la rubia.

Dalia Durán aseguró entender a las personas que la critican y aseguró estar muy agradecida con Magaly Medina y con Andrés Hurtado por apoyarla cuando lo necesitó.

AGRADECE A MAGALY Y CHIBOLÍN

Por otro lado, Dalia Durán indicó no ser ‘una malagradecida’. “Yo estoy agradecida contivo y con Andrés, he aprendido mucho de él, me ha cuidado al igual que sus hijas y tú también. Por eso estoy acá para mirarte a los ojos y decirte que no soy una malagradecida”, aseguró.

Además, afirmó que estaba cansada de acudir a las audiencias y que decidió que iría sola a la cámara Gesell para parar con la situación. “¿Por qué la hacen tan larga? Si la justicia va determinar que lo haga”, dijo.

