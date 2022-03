Dalia Durán tuvo que abandonar el departamento en el que vivía con sus pequeños hijos y mudarse a Trapiche, en el Cono Norte. Ella habló con “Magaly TV: La Firme” sobre su complicada situación, en la cual expuso que busca trabajo para solventar los gastos de sus menores y no pudo evitar quebrarse por ello.

Durán, esposa de John Kelvin y quien sufrió violencia doméstica de parte de él, reveló que vive momentos de desesperación, aunque señaló que no puede derrumbarse por sus pequeños hijos.

“Me deprimí fuerte, me vi sola y no es fácil”, manifestó con la voz entrecortada tras revelar el duro momento que atraviesa tras tener que mudarse a una vivienda pequeña con sus menores.

“Por más que yo me derrumbé, por más que en mi cabeza pasen muchas cosas en determinados momentos por la desesperación, yo misma me decía que no podía caerme. No puedo, por mis hijos. Están pequeños. Lo único que ellos tienen es a mí también. No hay otra. Es muy complicado”, agregó.

Dalia Durán se quebró tras recordar su complicado

Dalia trabajaría hasta de emolientera

Además, la empresaria también reveló que busca alguna oferta de trabajo para subsistir y señaló que está lista a trabajar de lo que sea. Reveló que trabajaría vendiendo emoliente, de lo cual asegura no se avergonzaría ya que es un oficio digno.

“Yo trabajo. He estado manteniendo a mis hijos sola todo este tiempo. No me voy a avergonzar si tengo que vender emoliente con mis cuatro hijos. No sería ni la última ni la única. No tengo por qué avergonzarme. Si veo que no hay otra solución, lo haré y es un trabajo digno”, sentenció.

