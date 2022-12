TREMENDA INFORMACIÓN. La telenovela en torno a Jhon Kelvin y Dalia Durán no tiene cuándo terminar. El cumbiambero salió de la cárcel hace unas semanas, luego de haber estado privado de su libertad durante más de un año por la denuncia por violencia sexual y física que le interpuso la cubana, aunque pronto se mostraron cenando, brindando y hasta cantando en un restaurante tras haber firmado su concilación.

Las críticas no tardaron en caerle a la rubia por el supuesto ‘amiste’ con su expareja. por lo que pronto se apresuró a usar sus redes sociales para arremeter con todo contra él, incluso tildándolo de enfermo y violador, agregando además que no permitiría que vea a sus hijos.

A varios días de este último escándalo, Samuel Suárez compartió un extracto de un live de TikTok de Gianfranco, reportero de Magaly Tv La Firme, quien soltó tremenda bomba sobre Dalia Durán. “Yo tenía una información que Dalia seguía comunicándose con John Kelvin y no para decirle ‘hola y chau’, sino para decirle cuánto lo quería” , comentó el periodista dejando helados a sus seguidores.

Según indicó, esta información se la hicieron llegar algunas personas que han trabajado con la cubana. “Si es que fuera cierto como que ala... ¿cómo es posible no? Con razón hizo lo que hizo y lo limpió y lo ayudó. Sería un amor obsesivo, enfermizo”, agregó.

Personas que trabajaron con Dalia Durán comentaron a urraco de Magaly que la cubana seguía hablando con John Kelvin y tono amoroso.

¿QUIÉN ES EL NUEVO AMOR DE JOHN KELVIN?

John Kelvin se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con la secretaria de su abogado, Alejandra Acha. El cumbiambero estgaría reinciando su vida amorsa después de su salida del penal de Lurigancho, donde estuvo recluido más de un año por una denuncia de su todavía esposa, la cubana Dalia Durán, quien lo acusó de golpearla y violentarla sexualmente.

Este miércoles, los conductores de ‘D’ Mañana’ mostraron las pruebas que evidenciarían el nuevo romance del cantante. “Todavía no se han visto muestras de cariño, pero que son salidas, sí son salidas. Se les ve de manera muy continua, yendo a diferentes lugares, incluso se han ido a un resort varios días”, comentó Adriana Quevedo.

Por su parte, Karla Tarazona mencionó coincidencias en sus historias de Instagram y resaltó que Alejandra Acha no tiene reparos en mostrarse con John Kelvin en sus redes sociales. “Ojalá no te pase lo que le pasó a Dalia, ojalá. Pero ya sabes con quién te estás metiendo mamita”, le advirtió la ex de Rafael Fernández.

D Mañana mostró varias evidencias que demostrarían que John Kelvin y Alejandra Acha se están dando una oportunidad en el amor. El programa difundió una historia de ambos donde se muestran juntos viendo una película en el cine. Además, en una de las publicaciones de ella, el cumbiambero mete la mano mostrando su tatuaje del brazo.

Además, la secretaria del abogado del cantante compartió unas stories en Vichayito, hasta donde viajó John Kelvin hace unas semanas. Por si fuera poco, él comenta sus fotos con el mensaje: “Gracias por tanto, me gusta verte feliz. TKM”.

