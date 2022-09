Después de pasar por difíciles momentos, Dalia Durán se encuentra mejor al inaugurar un nuevo emprendimiento en Gamarra; lo cual servirá para solventar los gastos económicos y darle una mejor calidad de vida a sus hijos, frutos de su relación con John Kelvin.

En una entrevista para un conocido medio local, la cantante habló sobre la posibilidad de abrir una cuenta en OnlyFans, la conocida plataforma para adultos.

¿Dalia Durán tendrá OnlyFans?

Durán expresó que es algo que muchas personas le piden. Sin embargo, por el momento no es algo que quiera priorizar en su vida: “ Es algo que me piden mucho. Yo respeto mucho a las chicas que se dedican a ese rubro, porque cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero no es algo que lo tome en cuenta porque es muy fuerte” .

A pesar de que ha realizado distintas sesiones fotográficas en lencería, indicó que no se atrevería a realizar un desnudo en OnlyFans: “Yo he hecho fotos en lencería para una marca que me ha contratado y es algo muy distinto a manejar una plataforma de esa magnitud”, indicó.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de ser parte de la plataforma para adultos: “Nunca hay que decir nunca . Si en algún momento lo tomara en cuenta, sería con mucho cuidado”, finalizó.

Dalia Durán afirma sigue enfocada en darle lo mejor a sus hijos

Dalia Durán molesta por la nueva canción de John Kelvin:

Dalia Durán se mostró apenada porque John Kelvin invirtió en la producción de su nueva canción ‘Pido perdón’, en vez de aportar para la manutención de sus hijos: “No me parece que emplee ese dinero en algo tan superficial”

TE PUEDE INTERESAR