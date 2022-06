¡DOLIDA! Dalia Durán se refirió a la condena de 21 años de cárcel contra John Kelvin por agresión física y violación sexual. Durante la lectura de la sentencia, la cubana dio marcha atrás en la denuncia por abuso sexual y afirmó que fue “mal asesorada”.

La defensa de John Kelvin anunció que apelarán la condena y buscarán una sentencia “justa”, ya que el cumbiambero se acogió a la terminación anticipada y reconoció la agresión física a la madre de sus hijos.

“Nosotros esperamos el 7 de junio para que nos notifiquen con el contenido de la sentencia para poder presentar el recurso impugnatorio para que sea elevado a la sala de apelaciones y pedir que se revoque la condena”, explicó Arturo Farge en América TV.

Dalia Durán habla sobre sentencia de John Kelvin: “Es muy doloroso para todos”

La rubia fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego para conocer cuál es su postura tras conocer a sentencia de 21 años de prisión contra John Kelvin. Dalia Durán evitó hablar extensamente y anunció que pronto se pronunciará.

Dalia Durán habla tras sentencia de 21 años de prisión a John Kelvin: “Es muy doloroso para todos” (Video: Willax)

No obstante, sí reconoció que este es un “momento doloroso” para su familia. “¿Cuál va ser tu actuar? Nada, en su momento voy a hablar. Ahorita de verdad no, nos encontramos en una situación muy bonita que digamos, es muy doloroso para todos y prefiero guardar silencio por el momento”, agregó.

Sobre si se ha comunicado con John Kelvin, Dalia Durán respondió tajante: “ No, yo no, no tengo comunicación con él”.

