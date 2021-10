Dalia Durán se siente cómoda trabajando en el programa ‘Porque hoy es sábado con Andrés’ y retomará sus planes para lanzarse como cantante.

“Tengo un contrato con Andrés y la verdad estoy feliz en el programa, pues es de corte social y ayuda a los que más lo necesitan”, dijo la esposa de John Kelvin.

Hace poco Andrés firmó contrato con TV Azteca, ¿también te irás a México?

Andrés no me ha comentado nada, pero si me lo proponen no lo descarto, tendría que evaluarlo. Ahorita estoy tranquila, enfocada en mis proyectos personales y mis hijos.

¿Qué proyectos tienes?

Hay una canción que compusieron para mí, que quedó ahí (en alto) porque no pasaba por un buen momento, pero otra vez estoy retomándolo. Además, me encantaría seguir trabajando en televisión y deseo abrir mi boutique. Todo sin apresurarme.

