FUERTE ACUSACIÓN. Varias vecinas de la urbanización El Pinar de Comas, donde vive Dalia Durán, acusan a la expareja de John Kelvin de descuidar a sus hijos. Según las imágenes que ellas mismas grabaron, las gemelas de cinco años y su hijito de tres, salen a la calle solos, sin supervisión de su madre ni de su nana.

En uno de los videos que grabó una de las residentes del lugar, se le escucha reclamarle a la cubana por dejar que sus pequeños salan sin compañía. “Usted ni siquiera es consciente y la voy a grabar, usted deja a sus hijos acá afuera ¿no? Porque todos sus vecinos dicen que ya es la tercera vez viendo a sus hijos así y no es posible señora. Si no fuera por mí, a sus hijos cualquier persona se los hubiera llevado y ahí sí estuviera llorando ”, dijo la mujer, quien tuvo que regresar a los menores a su casa.

Según el testimonio de esta vecina, encontró a los niños a tres cuadras de su casa solos, en una zona picante. Otra testigo también mostró su preocupación por los hijos de John Kelvin. “Son varias veces que se escapan. Imagínate que nosotros no los agarramos para traerlos a su casa, qué les puede pasar, estaban yendo sin rumbo”, indicó alarmada.

Los investigadores de Magaly Tv La Firme fueron a comprobar las denuncias y corroboraron que los hijos de Dalia Durán salen solos a la calle. Inclusive notaron que visten la misma ropa durante varios días seguidos, que no van al colegio y que juegan en las barandas de su edificio sin supervisión, poniendo en riesgo sus vidas.

La nana de rubia habló con uno de los reporteros de la urraca y confirmó que los menores no asisten al colegio. “La mamá viene a la hora que quiere. Yo supuestamente entro a las 9, ella me dijo que de 9 a 6, pero ella a veces llega a las 10, 11. No los está mandando al colegio ahorita porque han estado un poquito malos de la tos”, acotó.

Los investigadores de Magaly también captaron el momento en el que las gemelas salían de la casa y siguieron a un sujeto que parecía alcoholizado. La niñera apareció media hora después y los niños siguiendos jugando.

DALIA DURÁN SE DEFIENDE

Dalia Durán fue abordada por los reporteros de Magaly Tv La Firme y reconoció que sus hijos en ocasiones salen solos a la calle porque sus vecinos dejan abierta la reja. “Se salen, yo salgo corriendo detrás de ellos”, indicó, al mismo tiempo que confirmó que los pequeños no van al colegio porque ella estuvo mal de salud.

Sin embargo, segundos después se mostró indignada y se negó a hacer un mea culpa. “Jamás, porque mis hijos están bien cuidados. En vez de hablar de que me saco la mugre día a día pior mis hijos y que estoy llevando toda la carga de mi casa sola, ahí deberían enfocarse, no en los chismes de los vecinos”, indicó molesta. “¿Te puedes guiar de una señora que agarra a mis hijos? Nadie la conoce”, agregó.

Hijos de Dalia Durán caminan solos por las calles y no van al colegio. Video: Magaly Tv La Firme

TE PUEDE INTERESAR

Ivana Yturbe es acusada por diseñadora de maltrato: Se habría demorado en pagarle y vendió vestido que le confeccionó por dos soles

Christian Domínguez canta ‘a capella’ y Sergio George lo ‘destruye’: “Suenas mucho mejor con música”

“Al fondo hay sitio”: ‘Diego Montalbán’ se entera que su hijo no es chef y lo ‘golpea’