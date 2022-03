DIJO LO QUE PENSABA. Dalia Durán se presentó en el programa ‘América Hoy’ para mostrar su nuevo hogar en Trapiche, Comas, y hablar del duro momento económico y emocional por el que pasa. Sin embargo, la conductora Brunella Horna le consultó si tuvo ofertas de trabajos y la respuesta sorprendió.

La cubana resaltó que no importa en qué distrito quede su nuevo hogar, pues lo primordial es el bienestar de sus pequeños hijos y el de ella. “Lo importante acá es que tenga un techo donde vivir, un plato de comida para los niños y para mí. Acá lo que corresponde es trabajar, que vayan al colegio, que estudien”, respondió Dalia a Ethel Pozo.

Sin embargo, la pregunta de Brunella Horna no se hizo esperar. La modelo le consultó si tiene a una persona de confianza que vea a sus hijos cuando encuentre un trabajo.

“Jhoncito 12 años, mis gemelas que tienen 4 añitos, y John que tiene 5. No tengo amistades que me los vea, mi familia está en Cuba, es un tema que me preocupa”, dijo Dalia, pero Brunella Horna insistió.

“En todo este tiempo que te hemos visto en otros canales pidiendo apoyo de trabajo, ¿has tenido algunas propuestas? O aún no” , remarcó, sin embargo, la aún esposa de John Kelvin le respondió que sí.

Dalia Durán revela que rechazó ofertas de trabajo y Brunella le increpa EN VIVO: “¿Por qué no aceptaste?”

“Sí, siempre ha habido propuestas de febrero, pero...” , señaló e inmediatamente la ‘rubia’ le increpó “¿Por qué no has aceptado?”.

“Sí, estuve mal, febrero fue un mes muy complicado para mí”, acotó Dalia dejando en claro que su problema emocional no le ha permitido continuar.

Finalmente, Ethel Pozo hizo hincapié del tratamiento que debe recibir la cubana. “La depresión no es un estado de ánimo, que estás triste, es una enfermedad. A raíz de lo que pasaste has quedado mal y tienes que ser tratada”, sentenció.