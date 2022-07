DIFÍCILES MOMENTOS. La cubana Dalia Durán estuvo y por primera vez ha revelado pasajes de su vida desconocidos y muy duros. Pues con el cumbiambero John Kelvin no es la primera vez que fue víctima de violencia en una relación.

La rubia contó que, antes de casarse con el cantante, mantuvo un romance tormentoso en Perú con un cirujano de quien estaba muy enamorada pues llegó a convivir con él.

Pese a que el hombre decía amarla, Dalia Durán confesó que vivió una relación llena de maltratos y agresiones. Además, confesó que llegó a estar embarazada, pero desgraciadamente ese bebe no nació.

“Pasaron muchísimas cosas fuertes. Exactamente no lo perdí (un bebé), fue otra la situación, no fue que lo haya perdido, es un tema muy delicado. Él ya no forma parte de mi vida, es de mi pasado, yo lo único que hice fue continuar mi camino, pensé que nunca más iba a estar con alguien, hasta que me enamore del padre mis hijos”, dijo Dalia Durán en el programa “Hablemos de Belleza”.

PASA LA PÁGINA

Dalia Durán indicó que está dejando el pasado atrás y curando las heridas . Finalmente, le confiesa a Deisy Córdova, la conductora de “Hablemos de belleza”, que ahora está en un nueva etapa en su vida pues ha grabado una canción que pronto espera lanzar.

Hace unos días, Dalia Durán realizó una sexi sesión de fotos y anunció que ahora realizará shows en discotecas. También aclaró que no ha recibido ni un sol del show que se hizo a favor de John Kelvin.