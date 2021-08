DEJA TODO ATRÁS. Dalia Durán quiere olvidar los malos ratos y el infierno que vivió con su expareja John Kelvin luego que el cantante la agrediera física y psicológicamente hace un mes. La cubana compartió a las cámaras de Magaly el nuevo departamento que estrena gracias a las hijas de Andrés Hurtado.

La modelo quiere vivir en tranquilidad y junto a sus hijos como una familia feliz alejada de la polémica. La nueva vivienda que estrena fue financiada por el programa de ‘chibolín’ y está pagado por el tiempo de 6 meses.

“Ya logré mudarme, se siente más tranquilidad, mucha paz y es lo que quería para los chicos y para mí. También he tenido recuerdos bonitos (anterior hogar), pero definitivamente fue donde pasó lo último. Igual no era bueno seguir en ese sitio”, sostuvo.

Dalia Durán y John Kelvin se vuelven a ver las caras: “Fue muy difícil, pero no le guardo rencor” Video: Magaly

Además, la cubana contó qué sintió al volver a ver al cumbiambero en una audiencia de apelación y reveló que seguirá el curso para terminar su matrimonio de 5 años y obtener el divorcio.

“Para mí fue muy difícil volverlo a ver después de un mes y cuatro días. A él no le guardo odio ni rencor, no hay forma que yo pueda sentir eso porque tampoco me dejaría avanzar en la vida”, recalcó.

“Yo te hablo como mamá y por los chicos, no volvería a tener una relación porque no podría darse... Yo creo que es lo lógico e ideal solicitar el divorcio porque para qué continuar unidad a una persona con la que no estás”, añadió.

Dalia Durán se encuentra en plena remodelación de su hogar. Ha demostrado que quiere desaparecer al cantante de su vida quitando todos sus cuadros.