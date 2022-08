Dalia Durán acaba de lanzar un comunicado que compartió en su cuenta de Instagram, para pedir ya no se le involucre con las actividades de John Kelvin, el padre de sus hijos sentenciado a 21 años de cárcel por agredirla.

“Como es de conocimiento público, hace más de un año, luego de los acontecimientos que pasé, vengo esforzándome por salir adelante por el bienestar de mi familia”, señala inicialmente en el texto.

“Por tal motivo, desearía que no se me involucre más por mi tranquilidad emocional, con las actividades del sr. John Kelvin, de quien no tengo ningún comentario en particular”, agrega la cubana.

La aún esposa del cumbiambero, quien hace poco debutó como modelo, finalizó su anuncio indicando: “Sigo adelante con mis proyecto artísticos y sobre todo como madre de familia, que es lo más importante en mi vida”.

Cabe recordar que unas declaraciones que ofreció Dalia Durán a “América Hoy”, en las que cuestionaba que John Kelvin haya gastado en grabar una canción y un videoclip en vez de entregarle el dinero a sus hijos, provocaron críticas en su contra de parte de Ethel Pozo y Janet Barboza.

Ethel Pozo dio su apoyo al cantante diciendo que no ve mal que haya lanzado una canción. “¿Y? quizás ha invertido este dinero para ser retribuido de otro modo con las canciones, pero él tiene que seguir cantando porque es su trabajo”, sostuvo la hija de Gisela Valcárcel.

En tanto, Janet Barboza fue más dura y directa y dirigiéndose a la exesposa de Kelvin dijo: “Quién entiende a Dalia Durán, quién te entiende. A John Kelvin ya le dieron 21 años de cárcel y al parecer para ti no es suficiente... ¿Qué quieres? ¿Quieres verlo peor?Creo que peor ya no lo puedes ver”.

