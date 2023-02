La cantante Damaris contó que desde hace un año se encuentra viviendo en Nueva York donde estudió una maestría de música y acaba de lanzar su nuevo tema ‘Entre el sol y la luna’, que forma parte del nuevo álbum que lanzará en este 2023. Además, dice que espera volver a ser nominada al Grammy Latino y le desea el mejor de los éxitos a Milena Warthon, quien acaba de viajar a Chile para participar en el Festival de Viña del Mar representando al Perú en la competencia folclórica.

“Estoy más de un año aquí en Nueva York, he terminado mi maestría, ha sido un año muy intenso, pues la escuela Berklee abrió por primera vez una sede aquí y soy parte de esta primera promoción. Ahora me he quedado para producir y componer. Esta ciudad me fortalece mis músculos artísticos”, afirma Damaris Mallma.

Acabas de lanzar el tema ‘Entre el sol y la luna’...

Así es, y siempre con la búsqueda de otros sonidos latinos, ahora centrado más en la amazonia, esa mezcla desde la cumbia amazónica. Es la primera vez que lo hago, es empezar con algo nuevo. Y ya se puede escuchar en las diversas plataformas digitales. Además, he grabado un videoclip filmado en el emblemático Power Station, un estudio ubicado en el corazón de Manhattan, en donde artistas como Bruce Springsteen, Paul Simon, Tony Bennett, Lady Gaga, David Bowie, Madonna, Bob Dylan y muchos otros grabaron álbumes icónicos. Y es ahí donde ha desarrollado toda la maestría, hay mucha energía.

¿Ha sido difícil adaptarte a vivir en Nueva York?

Uno se va adaptando, pero la música como siempre ha sido un aliado para sobrellevar cualquier adversidad. Recuerdo que recibí a los 5 años un charango, y desde ahí la música ha sido ese bálsamo que me permite navegar en el mar de la vida. Estoy lejos pero mantengo vínculos estrechos con Perú, mi música expresa esas raíces, me acompaña, yo siempre he luchado en dar una mirada distinta con la fusión.

Qué recuerdos tienes de Viña del Mar, ahora que Milena Warthon nos va a representar en la competencia folclórica...

Es un escenario que te reta, te pone a prueba de todo lo que hayas trabajado. Yo me preparé mucho físicamente para poder hacer un buen show escénico y dar todo en una canción. Por primera vez una canción en quechua se iba a cantar ahí y me decían que no podría ganar, pero la música conecta emociones y sabía que era una gran responsabilidad representar a un país. Cada vez que Perú está en ese escenario doy todo mi apoyo, me emociona y anhelo que sigamos con los logros, a creer que somos capaces y poder construir una industria musical.

¿Qué te parece la participación de Milena Warthon?

Entrevisté a Milena en el programa Miski Takiy hace unos tres años y le deseo lo mejor, ahora tiene más experiencia.

