El multifacético Damián Ode afirmó que está contento con su debut como cantante con el tema ‘Chibolo Webón’, que se viralizó en las redes sociales y que es un vals criollo con una letra llena de humor con motivo de la celebración del ‘Día de la canción criolla’ y el ‘Halloween’, que coinciden en la misma fecha.

“Me encuentro contento de que el tema se haya vuelto viral en todas las redes sociales, no esperaba que sea algo tan grande pero chévere haber empezado con el pie derecho, sobre todo porque soy una persona que siempre voy a defender la música criolla y toda la vida he celebrado el Día de la Canción Criolla en la peña ‘Del Carajo’”, comentó Damián Ode.

¿Tú has compuesto el tema?

No, el tema le pertenece al maestro Carlos Rincón, quien ha sido ganador de la Gaviota de plata en el festival de Viña del Mar con su tema ‘Júrame’, y de cumbias emblemáticas como ‘Pecadora’ y ‘Lárgate’. La canción es una joda, está llena de humor, algo que siempre me ha caracterizado para vacilar a todos los chibolos que celebran Halloween y que se creen más moscas que sus viejos.

¿Cómo te animaste a lanzarte como cantante?

Pues ha sido todo un proceso porque he llevado un curso intensivo con la maestra Shantall Onetto, quien es una coach espectacular, y me ha podido ayudar para no desentonar, ja, ja, ja. Lo grabé hace unas semanas en el estudio de Carlos Rincón y ha quedado chévere, me gusta mucho.

Entonces, seguirás lanzando temas...

Bueno, ya tengo una cumbia (también de Carlos Rincón), que la cantaré con el Toyo, y una salsa, que me gustaría grabarla con una salsera, eso espero que sea una gran sorpresa.

Falta que hagas un show en vivo, pues has hecho de todo en el mundo del espectáculo...

Es posible, quizás más adelante... pero al menos he podido subir por primera vez a cantar al escenario de la peña ‘Del Carajo’ y la gente se vaciló con el tema, les gustó mucho.

A la par, estas con el programa de cocina ‘Entretenedor’...

Así es, es un programa que mezcla lo mejor de la gastronomía, emprendimiento, humor y mucha diversión para el público. Ahora estamos al aire los sábados a la 1 de la tarde, y hace poco tuve a Bartola y Cecilia Bracamonte como invitadas en la serenata al Día de la Canción Criolla.

