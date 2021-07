El actor y empresario Damián Ode contó que se ha reactivado y está lanzando la ‘Peña de los vacunados’, donde presentará algunos shows musicales con aforo reducido y todos los protocolos de bioseguridad. Además, señala que planea presentar un show teatral con el imitador Fernando Armas y los actores Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño.

“Ya nos estamos reactivando en el local y estoy lanzando la ‘Peña de los vacunados’ aquí en el patio Catalino, en Barranco, donde tenemos un espacio al aire libre, ventilado, con aforo reducido y todos los protocolos de seguridad que se han establecido por el gobierno. El público suele venir a comer y ahora tenemos algunos músicos poniendo la nota alegre”, comentó Damián Ode.

La Peña Del Carajo siempre se caracterizó por realizar grandes shows con los artistas criollos en Fiestas Patrias, ¿ahora planean realizar algo?

Siempre apostamos por nuestra música criolla, y ahora no puede ser la excepción, pues este 27 de julio tendremos al septeto Acarey; y el 28 de julio será una noche criolla con Edson Salazar, Mónica Dueñas y Katherine Cuadros. Me siento bastante contento con el proceso de vacunación que se está dando porque es la única forma de que paremos las muertes y se reactiven todos los negocios, pues mis cuarentones, que son el público que asistía a mi peña, ya se vacunan y estarán seguros. Ojalá que todo siga así y poder reabrir más adelante ‘La Peña Del Carajo’.

Te has reinventado y adaptado a las circunstancias, ahora vas a presentar teatro...

Así es, estamos reuniéndonos con Fernando Armas, Renzo Schuller y Rodrigo Sánchez Patiño para poder presentar algo muy divertido, pues cada uno de ellos es muy talentoso y juntos van a presentar una comedia.

REALIZARÁ DOCUMENTAL

Hace unos meses, Damián Ode, quien durante 21 años albergó en la recordada peña ‘Del carajo’ a grandes exponentes de nuestra música criolla, comentó que planea realizar un documental para contar todas las anécdotas vividas con los artistas más destacado de nuestro cancionero.

¿Recuerdas alguna anécdota con nuestros criollos?

Claro, bailé trompo con mi tío Arturo ‘Zambo’ Cavero y don Óscar Avilés me regaló una camisa suya, un disco de vinilo y una guitarra autografiada. Pepe Vásquez me dejó uno de sus cajones, Eva Ayllón me dedicó su show por mi cumpleaños y yo le regalé una rosa. Todo lo vivido pronto saldrá en un documental.

¿Has visto llorar a muchos con un vals?

Sí. El show ‘Qué tal trío’, donde juntamos a don Óscar, mi tía Lucila Campos y el gran ‘Zambo’ Cavero, fue un show lacrimógeno. Ellos fueron únicos.