Richard Swing se sumó a la larga lista de celebridades que cayeron ‘víctimas’ de las cámaras escondidas de Damián y El Toyo. Esta vez el cantante acudió a una presentación en la peña Del Carajo, sin imaginar que todo se trataba de una broma de la conocida dupla de animadores.

En el video compartido en la cuenta de YouTube de la popular dupla se puede ver cómo Swing ‘cae’ ante las constantes bromas de un grupo de personas ‘cómplice’ de los conocidos humoristas.

Así uno de los mozos le pide con insistencia selfies y hasta saludos, mientras que el personal de seguridad no le permitía subir al escenario, a pesar que era anunciada su presencia por el presentador.

“Mientras él creía que cantaba en la Peña Del Carajo! y que el público iba a ver su show, se encontró con muchas sorpresas sorpresivas del equipo de Damian y el Toyo”, dice en la presentación de este video, que en pocas horas alcanzó más de 70 mil reproducciones.

NO LE GUSTÓ LA BROMA A RICHARD SWING

Al recibir las explicaciones de Damian y el Toyo, Swing manifestó que no estaba para bromas. “Esto no se hace, estoy en una etapa bastante difícil. Me cuesta superar adversidades y tener que soportar una broma así no. No, no, no”, manifestó Ricardo Cisneros.

Pues bien cuando supuestamente había terminado la broma y Swing cantaba un vals, bajaron un inodoro lleno de ‘billetes’ por un supuesto sorteo. Hidalgamente, Richard Swing arrojó su micrófono y se retiro del lugar.

PÚBLICO PIDE MÁS BROMAS Y CÁMARAS ESCONDIDAS A DAMIÁN Y EL TOYO

Al ver esta nueva cámara escondida a Richard Swing, los seguidores de Damián y El Toyo, les pidieron hacer más cámaras escondidas como ocurría en años anteriores.

