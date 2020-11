Daniel F participará de la protesta de hoy: “Prefiero morir de Covid, que de una soberana indiferencia”

A través de su cuenta de Facebook, el cantante Daniel Augusto Valdivia Fernández, más conocido como Daniel F, reveló que se sumará a la marcha contra el gobierno de Manuel Merino que se realizará este jueves 12 de noviembre a las 5 de la tarde, en el Centro de Lima.

Daniel F dejó un mensaje en el que precisa como afrontará la protesta que se realizará este jueves, la misma que se espera pueda tornarse violenta por los enfrentamientos con la Policía.

“La pandemia me obligó a encerrarme con total determinación. Pero este Jueves 12 de Noviembre, me iré a caminar por ahí, respiraré aire puro, viciado y de los otros. Haré ejercicio, correré… Tal vez practique un poco de Kick Boxing… No podré abrazar a nadie, aunque me muera de ganas por hacerlo. Cuídense mucho, y no se rían de mis atuendos”, escribió Daniel F.

Finalmente envió un mensaje a sus detractores. “Para los clásicos quejosos que quieren controlar la vida de todos, les adelanto que prefiero morir de Covid, que de una soberana indiferencia”, puntualizó.

Diversas figuras de la música se han pronunciado en contra de la crisis que viene afectando el Perú. Leslie Shaw, Gian Marco y Pedro Suárez Vértiz escribieron su pensar en las redes sociales.