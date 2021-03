El cantantautor peruano Daniel Lazo realizó un dramático pedido para conseguir el ventilador mecánico que necesita su papá, quien se encuentra internado en un hospital de EsSalud de Ayacucho, luchando contra el coronavirus. Lazo afirmó que en hospitales del Ministerio de Salud, sí cuentan con estos artefactos; pero no pueden ser prestados porque son de ‘distintos sistemas de salud’.

A través de sus redes sociales, Lazo pidió ayuda para obtener el respirador mecánico que su padre necesita. “Mi padre muere porque un sistema de salud no puede prestarle un ventilador al otro, es probable que él se vaya, como tantos se han ido, pero no me quiero quedar callado, no puedo hacerlo”, escribió.

El artista peruano contó que su padre Luis Lazo se encuentra internado en el hospital de Essalud de Huamanga, donde solo hay seis ventiladores mecánicos. “Hay centros de salud del Minsa, en esa misma ciudad, que tienen respiradores sin usar porque no cuentan con unidades especializadas”, agregó.

“Espero que este mensaje llegue a la gente que decide quién vive y quién muere, y que ayuden a mi padre que se irá y yo no podré decirle adiós, ni acompañarlo. Espero que este mensaje salve la vida de más hijos e hijas abuelas, padres y madres”, precisó.

“NADIE ME DA LA MANO”

Danile Lazo recordó que participó en la jornada de apoyo para la instalación de la planta de oxígeno de Ayacucho, pero ahora no encuentra la ayuda para poder salvar a su padre. “Me encuentro en búsqueda de un ventilador y nadie me da la mano”, afirmó.

