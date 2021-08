La Voz Perú llega a su final este jueves. Y en Trome, queremos recordar al ganador de la primera temporada: Daniel Lazo, quien fue integrante del equipo del baladista venezolano José Luis Rodríguez ‘El Puma’. El reality se estrenó el 30 de setiembre del 2013 y además del ‘Puma’, tuvo como entrenadores a Eva Ayllón, Jerry Rivera y Kalimba.

En esa temporada, el ayacuchano se llevó el primer lugar y pudo grabar el tema ‘Si no es Contigo’, compuesto por Gianmarco, con el sello Universal que en un principio superó el millón de vistas y se convirtió en uno de los favoritos. Actualmente tiene 20 millones de visitas.

Luego, llegó al primer lugar de iTunes en menos de 24 horas con ‘Vuela Paloma′, el segundo sencillo de Daniel Lazo que fue incluido en la sección “nuevo y destacado” de la reconocida plataforma digital.

De esta manera, ‘Vuela Paloma’ figuró al lado de los nuevos lanzamientos de artistas como Alejandro Fernández, Madonna, Ariana Grande, 5 Seconds of Summer, entre otros.

Sin embargo, la vida de Daniel Lazo desde que ganó La Voz Perú en adelante ha estado llena de problemas: fue acusado de mal padre, fue denunciado por agresión por su pareja que luego se retractó y se presentó ebrio a un concierto en Tarapato.

ACUSADO DE MAL PADRE

En 2015, Andrea Durand, la mamá del hijo de Daniel Lazo aseguró que no loe veía al cantante hace tiempo. Ella hizo estas duras afirmaciones luego de que en una entrevista el ganador de La Voz Perú 2013 se declarara como un padre abnegado.

“Daniel Lazo, desde hace casi un año no he publicado nada de nosotros, pero haz fama por lo que sabes hacer, que es cantar, no por hacerme quedar mal diciendo mentiras. Y si eres padre y madre, pues di de quién, porque aquí Nicolás no se acuerde de tu nombre”, escribió Andrea Durand en su cuenta de Facebook.

En síntesis, la joven afirmó que Daniel Lazo no se había acercado a ver al pequeño y que pretendía dar a entender lo contrario y hacerla quedar mal a ella, como si él fuera el único que se preocupara por el menor.

DENUNCIA DE AGRESIÓN

En 2016, Daniel Lazo fue denunciado por agredir físicamente a su esposa Emilie Varvoux cuando ella tenía cinco meses de embarazo. La denuncia se realizó en una comisaria de Barranco.

El cantante utilizó su Facebook para minimizar el hecho y se río del cargamontón que venía recibiendo en redes sociales.

“Jajaja es sumamente cómico cómo se arañan y tratan de hacer noticia con mi nombre. Solo tengan en cuenta que la tarea de los medios es vender y no les importa a quien o a que costa #MejorUnLibro... bueno ¿Qué sigue?”, escribió Daniel Lazo en su Facebook.

En la mencionada denuncia, Emilie Varvoux contó el episodio de violencia que vivió al lado de Daniel Lazo.

Sin embargo, Emilie Varvoux salió en un programa de ATV para retractarse. La francesa declaró que horas después de interponer la denuncia en la comisaría de Barranco, decidió retirarla. Además, señaló que se sentía avergonzada por haber actuado así cuando ella se sentía ofuscada por las hormonas del embarazo.

CANTÓ EN ESTADO DE EBRIEDAD

Daniel Lazo tuvo presentación para el olvido el sábado 12 de agosto de 2017, en Tarapoto. El joven ayacuchano cantó en el evento de ‘Señorita Tarapoto 2017’, pero su interpretación levantó sospechas.

En un video publicado en Facebook de la presentación de Daniel Lazo, se ve cómo el cantante interpreta una canción con muchos errores. Desentonado y hasta olvidando la letra, el joven recibió varias críticas en redes sociales y muchos indicaron que estaba borracho.

Sin embargo, otros seguidores en redes sociales lo defendieron. Incluso, se señaló que el cantante solo jugaba con el público y estaba comportándose así intencionalmente. Lamentablemente, en una parte del evento, se escucha al cantante decir: “Qué bien que la estén pasando bien. ¡Yo la estoy pasando de p... madre!”.

“Es de caballeros reconocer errores y hoy me toca a mí: quiero disculparme por lo sucedido en Tarapoto. Si, me traicionaron sus tragos, todos cometemos errores. Pido disculpas a los asistentes y a mis seguidores. Es algo que nunca volverá a pasar. Mil disculpas nuevamente”, escribió en su cuenta de Facebook

SU PADRE VENCIÓ EL COVID-19

Luego de perder a su abuelita este año y despedirla con un sentido mensaje, Daniel Lazo estuvo buscando ventilador mecánico para su padre, quien se contagió del coronavirus. Después de unas semanas, el cantante informó que su progenitor había vencido la enfermedad.

“Hace unos días mi padre volvió a casa, fueron 31 días, en que mi familia, conoció miedos que espero no ronden nuestra casa nuevamente, hace 30 días miles de ustedes levantaron las manos al cielo por un milagro para un hombre que no conocían, pidiendo por su vida, y por todos los que estaban en la misma situación”, señaló al inicio de su mensaje el cantante.

Del mismo modo, el intérprete de ‘Si no es contigo’ aseguró sentirse un hombre afortunado al tener a sus seguidores, quienes realizaron una cadena de oración por su padre y afirmó que esta dura vivencia lo ha acercado de nuevo a su fe en Dios.

“Recién hoy me animo a escribirles porque lo peor ya ha pasado. Mi padre venció al COVID y aunque aún nos quedan meses de esfuerzo también nos ha llenado una nueva fe y parte de ella es por ustedes”, añadió sobre la recuperación que debe seguir su padre.

El cantante compartió imágenes de su padre con sus médicos, a quienes también agradeció por su lucha contra el COVID-19. “Sin la humanidad de esos hombres y mujeres que todos los días se despiden de los suyos para salvar el mundo, porque eso hacen, mi padre y muchos padres y madres no estarían hoy abrazándonos una vez más”, concluyó en su extenso mensaje.

