Once Machos 2 estrenó trailer. La película de Aldo Miyashiro fue la peruana más taquillera del 2017. El filme llevó a las salas de cine a 804 mil 852 espectadores y ahora presenta el avance para la segunda parte.

Recordemos que Once Macho s tuvo el debut de Daniel Peredo , el comentarista deportivo que nos dejó el pasado 19 de febrero tras sufrir un ataque cardíaco tras jugar la pichanga de los lunes con sus amigos. Pese a llegar a la clínica San Felipe, nada se pudo hacer para reanimarlo.

Por ese motivo, los realizadores de Once Machos decidieron dedicarle el avance oficial de la segunda parte a Daniel Peredo . En las imágenes reveladas aparecen los jugadores del equipo ficticio mirando hacia un altar donde está la 6 del comentarista llena de imágenes católicas.

"Once Machos, quiero que salgan a la cancha a ser felices, quiero que salgan con el orgullo de nuestros colores a ganar. Así los demás nos crean inferiores, aunque en el fondo tengamos miedo y la tristeza no nos deje respirar. Quiero verlos comerse el dolor, quiero que jueguen por nuestros hijos, por nuestro barrio, por lo que somos, por lo que amamos y por los que ya no están y vivirán por siempre marcados en nuestra piel", dice Carlos Gassols e n su rol como entrenador.

Como se recuerda, en una entrevista con Trome , Daniel Peredo contó que Aldo Miyashiro le cumplió el sueño de volverlo actor. En la película Once Machos , el comentarista interpretó a 'Dani' , un vendedor de discos de karaoke que soñaba con estudiar periodismo deportivo.

