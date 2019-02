Daniela Arroyo asegura que 'chica de azul' que habría sido drogada en fiesta en Asia no es ella

¿Qué tiene que decir Daniela Arroyo? La joven que fue choteada por Jefferson Farfán y que también estuvo en la fiesta en Asia donde presuntamente habrían drogado a Poly Ávila y Claudia Meza, rompió su silencio para hacer una aclaración.

En unas cortas declaraciones para 'Válgame Dios', Daniela Arroyo quiso dejar en claro que, tras escuchar los testimonios y leer los audios que la señalan como una de las chicas que también fue drogada en la fiesta, no se trata de ella.

"Habían dos chicas de azul, seguro se está confundiendo porque yo tengo pruebas de lo contrario. Yo no era. No tengo nada que opinar. Cualquier cosa que tenga que declarar lo voy a hacer en fiscalía. Yo no me quiero prestar para estas cosas", declaró Daniela Arroyo.

Efectivamente, en los videos que Nicola Porcella ha hecho públicos durante El Valor de la Verdad, se ve a Daniela Arroyo usando una ropa de baño azul. Pero también hay otra chica con una salida de baño de color blanco con azul.

Durante la entrevista que Nicola Porcella brindó a los medios tras su salida de El Valor de la Verdad, él se refiere a Daniela Arroyo como la supuesta chica drogada. Según él, la Miss Teen estuvo todo momento divirtiéndose y bailando con su mandíbula en su sitio.

Aunque Daniela Arroyo ha dicho que no hablará sobre la fiesta en Asia y que solo declarará a la fiscalía si la citan, envió un mensaje en Instagram durante la emisión de 'Magaly TV: La Firme' señalando que las mentiras tienen patas cortas ¿A quién se habrá referido?