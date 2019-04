Después de dar su declaración en la Comisaría de Mala por lo sucedido en la denominada 'Fiesta del Terror, la modelo Daniela Arroyo contó detalles de lo sucedido aquella noche en el programa de Magaly Medina. Asimismo, reveló un audio de Faruk Guillén que calificó como amenazante.

En el polémico audio Faruk Guillén le pide a Daniela Arroyo que 'diga la verdad' pues con 'un testimonio de la modelo en contra suya', él podría ir a prisión.

"Solo te pido que digas la verdad, Daniela, porque con tu testimonio si tu dices lo que dice Claudia en su denuncia, yo me puedo ir a la cárcel", se le escucha decir a Guillén en el audio que publicó Magaly Medina.

Daniela Arroyo acusa a Faruk Guillén, amigo de Nicola Porcella, de 'amenazarla' con este audio

"Yo finalmente, Dany, te soy honesto, cuando hemos hablado las veces pasada, yo ya te tengo grabada, yo no soy tonto", añade Faruk Guillén.

Daniela Arroyo se mantiene firme en su posición y considera como 'amendentrador' lo dicho por el amigo de Nicola Porcella. Asimismo, reveló que los involucrados en este caso quisieron reunirse con ella para 'llegar a un acuerdo'.

"No me ha causado temor. Lo que yo he salido a contar es la verdad. Lo que yo vi. No había consumido mas bebidas alcoholicas esa noche Pensé que Nicola era amigo mío, porque me trato como una hija, nunca se quiso sobrepasar conmigo", contó Daniela Arroyo.