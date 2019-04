Daniela Arroyo sobre la 'fiesta del terror': "Todo lo que dejé sentado en Fiscalía es cien por ciento verdad".

La modelo Daniela Arroyo se mostró incómoda luego que el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió un audio donde se le escucha conversar con Faruk Guillén y desacreditar sus declaraciones respecto a la ‘Fiesta del terror’.



“Cansada de seguir escuchando que mi manifestación es una mentira, que me estoy contradiciendo. Mis declaraciones no han sido coaccionadas y todo lo que dejé sentado en Fiscalía es cien por ciento verdad, de lo que viví y vi ese día”, escribió Daniela Arroyo en Instagram.



De otro lado, la abogada de Poly Ávila, Katty Cachay, indicó que la mencionada llamada se filtró de los 8 audios que la joven entregó a la Fiscalía.



“Me parece que están manchando su nombre por las puras, esos audios aún no se han escuchado a nivel de investigación. Una vez que se hayan escuchado, seguramente van a pedir la ampliación de la declaración de Daniela”, dijo.



Asimismo, aclaró que Daniela Arroyo no es ‘la chica de azul’ a quien menciona Alexandra ‘La Chama’ Méndez en una conversación de WhatstApp, y que de las 21 personas que participaron en la fiesta solo 8 han colaborado con rendir su manifestación.