La modelo de 19 años, Daniela Arroyo, ha sido involucrada en un caso por posesión de drogas. El último miércoles fue intervenida por la Policía Nacional junto a un amigo en Trujillo cuando se dirigía a Huanchaco. El programa Magaly TV: La Firme informó sobre la detención, así como Rodrigo González en su cuenta Instagram.

La Urraca leyó el parte policial donde se informaba que tres jóvenes, uno de ellos menores de edad, fueron intervenidos en un auto donde se encontraron moños de marihuana dentro de unas hojas bond, así como pipas para fumar y dinero en dólares.

Por ese motivo, Daniela se comunicó con el programa Válgame para dar su versión de los hechos. La jovencita que se hizo conocida por su participación en la ‘fiesta del terror’ el verano pasado donde dos mujeres denunciaron ser dopadas, negó que ella haya tenido droga en su poder.

“El día de ayer me encontraba saliendo de mi casa y me encontré con un amigo y me dijo que me podía llevar. En el camino la Policía nos intercepta y cuando nos han dicho: “bajen del vehículo” han encontrado en la parte posterior una hoja bond llena de marihuana, pero esa no era mía ni de la persona que manejaba. Era de una persona que está siendo investigada”, explicó.

Daniela Arroyo - Trome

Además, relató que recién el acta judicial tras la intervención ha sido emitida este jueves por la mañana y en ella se informa que no tenía sustancias extrañas en su poder ni había consumido.

“El acta recién la han hecho hoy a las 9 de la mañana, no sé cómo han podido sacar la información el día de ayer. Me imagino que se ha filtrado por la Policía. Ahí sale que a mí no me han encontrado con posesión de drogas ni tampoco fumando ni consumiéndola”, declaró.

Por otro lado, anunció que enviará cartas notariales contra dos medios de prensa por haber informado erróneamente sobre lo ocurrido y se refirió a una información que mencionó Magaly Medina sobre el gramaje encontrado en el vehículo.

“Invito a los dos medios de prensa que están difundiendo esta información errónea y que me están difamando diciendo que yo he sido interceptada por tener drogas. También escuché por ahí que alguien había dicho que me encontraron 15 gramos cuando ni siquiera pasan los 7 gramos”, expresó.

“Yo tengo aquí mis dos cartas notariales a dos medios de prensa que sacaron esta noticia totalmente falsa, difamándome porque ellos no podían saber el resultado ni lo que había dicho la policía porque recién hoy en la mañana ha salido el acta”, finalizó.

Daniela Arroyo se defiende - Trome