Daniela Arroyo reveló que vio cuando Faruk Guillén estuvo en una cama junto a Claudia Meza

La modelo Daniela Arroyo manifestó que se siente decepcionada, pues según su versión, Nicola Porcella y su amigo Faruk Guillén intentaron presionarla para que cambie su declaración por lo sucedido en la ‘Fiesta del terror’.



“Consideraba a Nicola Porcella como un amigo, porque siempre me ha tratado como una hija y jamás se ha querido sobrepasar conmigo, pero un amigo que te estima y te quiere no te va a llevar a una fiesta donde corre algún tipo de droga o sustancia. Faruk me escribió, por miedo a que intente cambiar mi declaración, pero dije la verdad (en la manifestación que brindó a la DEPINCRI de Mala), así que espero que el caso se esclarezca. Nicola me dijo que no me van a creer y que quiero colgarme de la fama de las personas”, precisó Daniela Arroyo.



“Sé que van a desacreditarme y dirán que cómo me fui con ellos a la discoteca al día siguiente (de la fiesta) si es que sabía que me habían drogado, pero no medí las consecuencias y ya aprendí la lección”, acotó.



Asimismo, reconoció que se sintió rara tras tomar un vaso del famoso jagger.



“No soy de tomar, pero esa noche accedí a beber y empecé a sentirme rara. Sentía mi mandíbula rara, se me aceleró el corazón y tuve taquicardia”, sostuvo Daniela Arroyo, quien también reveló que vio cuando Faruk Guillén estuvo en una cama junto a Claudia Meza.



“La puerta del cuarto estaba entreabierta y entré. Encontré a Faruk y a Claudia, estaban echados en la cama y en ropa de baño”, añadió.



AUDIO REVELADOR

​

A su vez, el programa ‘Magaly TV: La firme’ difundió un audio, donde se oye que Faruk Guillén intenta amedrentar a Daniela.



“Solo te pido que digas la verdad con tu testimonio, si dices lo que Claudia (Meza) en su denuncia… puedo ir a la cárcel”, se escuchaba.



Finalmente, Magaly Medina dijo que Daniela Arroyo ‘ratificó que sí fue dopada en la fiesta de Asia’.



De otro lado, Claudia Serpa cree que se está exagerando con lo que pasó en la fiesta de Asia.



“Estuve ahí, pero me parece que exageran, están involucrando a Ignacio y a mí, y eso perjudica nuestra imagen. No hablé con Nicola ni con Faruk. Si me hubiera pasado algo ya habría denunciado”, dijo.