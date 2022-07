Es actriz de cine y televisión, y la conocimos por el carismático y alocado personaje de ‘La flacucha’ en la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’. Hoy, Daniela Camaiora siente que ha realizado dos de sus más grandes sueños: ser mamá de Ania, que acaba de cumplir un añito, y grabar su primer protagónico junto a Carlos Alcántara en la película ‘Igualita a mí’.

Daniela, ¿siempre quisiste ser mamá?

Sí, fue un sueño. Te podría decir que casi un hito. Tanto así que cuando estaba en el nido, en una clase de profesiones, me preguntaron ‘Daniela, ¿qué quieres ser de grande?’ y yo dije que quería ser mamá. Obviamente el profesor llamó angustiadísimo a mi casa y se quejó con mi mamá. Fue muy divertido porque le dijo ‘Señora, tiene que explicarle a Danielita que ser mamá no es una profesión’ y mi mamá gritó: ‘¿Cómo que no? ja, ja, ja.

¿Cómo conociste a tu esposo?

En Dragón del Sur, una discoteca en Punta Hermosa. Jamás en la vida, pero jamás, hubiéramos imaginado que terminaríamos casándonos porque era el típico chico que conoces en una discoteca y ahí queda. Aparte tenía el discurso de mis papás en la oreja porque siempre me decían que nunca me iba a casar con el chico que conozca en una discoteca, y mírame, aquí estoy bien casada, ja, ja, ja.

¿Ya se acostumbró a verte en escenas románticas?

Mira, Ricardo (esposo) sabe con quién está. Sabe que eso es parte de mi trabajo y lo acepta. Al contrario, él se preocupa más porque me den buenos papeles y no está pensando en ‘Ay, ¿ahora con quién vas a chapar?’. Es muy comprensivo, muy buena onda y siempre me impulsa a trabajar.

¿Extrañas trabajar en ‘Al fondo hay sitio’?

Bueno, hace muchos años que dejé de grabar para la serie. Extraño al personaje porque le tengo muchísimo cariño. Me abrió muchas puertas y me hizo tener más confianza conmigo misma. Me enseñó cosas alucinantes del género de comedia y a vencer el miedo de hacer el ridículo.

Durante el embarazo, ¿quién tuvo más antojos, tu esposo o tú?

Ricardo tenía antojos todo el tiempo. De la nada quería torta de chocolate, helado, hojitas de parra, faláfel, ¡necesito una chela!

¿Tienes algún apodo que no conocemos?

Siempre me han dicho ‘Dani’, ‘Da’, y en el colegio me decían ‘Pony’ porque me hacía una cola altísima.

¿Qué cosa hace Ricardo que te saca de quicio?

Uy no, mi esposo tiene un gran defecto que no puedo cambiar y ya me di por vencida. ¡Le encanta comer la comida fría de la refri! Abre la refrigeradora, coge un tenedor y come lo que sea que esté ahí. ¡Hasta la sopa! No sé cómo no se enferma, ja, ja, ja.

¿Y qué es lo que más admiras de él?

Que es muy chambero y apasionado por lo que hace. Me inspira lo trabajador que es por lograr sus objetivos. Y hablo en todos los sentidos. En la relación es igual de comprometido. Eso es algo por lo que siempre lo felicito.

¿La película ‘Igualita a mí’ fue un sueño cumplido?

¡Totalmente! Para mí ‘Cachín’ es el padre de la comedia en Perú y grabar con él fue un honor. Me encantaría seguir sus pasos.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa y el ‘Activador’ son captados juntos en Fiestas Patrias: Imágenes confirmarían que siguen con su relación

Tepha aparece en silla de ruedas y le manda fuerte misil a Peña: “Si no te quieren así... ahí no es”

Sergio Peña compartió videos juergueando con rubias, pero se ‘arrepiente’ y los borra: ¿Enterró a Tepha Loza?