Daniela Cillóniz contó la maravillosa experiencia que vive como mamá, pues su hija Aroa, de un mes y medio, le cambió la vida y no descarta volver a la televisión.



“Estoy con bastante trabajo, sin dormir. Mi bebé ya tiene cuarenta y cinco días de nacida y gracias a Dios salió al papá, es bien tranquila, no me da problemas. No se duerme, pero se goza. En verdad, estoy feliz porque me cambió la vida, es mi compañerita, pero tal vez en enero, si Dios quiere, vuelva a la televisión”, dijo.



Daniela Cilloniz comparte a sus más de 174 mil seguidores en Instagram fotografías de su vida diaria y sus viajes, así como de las distintas etapas de su embarazo y su experiencia como madre de la pequeña Aroa.



