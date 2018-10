Daniela Dancourt: Kevin Blow tiene cosas que corregir

A pesar que muchos afirman que Daniela Darcourt fue la más perjudicada de la última gala de ‘El artista del año: El dúo perfecto’, porque tendrá que cantar con Kevin Blow, la salsera le tiene fe al dominicano.



“A mí no me molesta hacer equipo con Kevin. En la temporada anterior pude conocerlo y sé que es un ser humano increíble, super íntegro y estudioso. De repente hay cosas que tiene que corregir como artista, pero creo que de eso se trata este formato de trabajar en equipo, de adecuarse, de tratar de adaptarse a cada cosa especial que tenga el uno y el otro”, afirmó Daniela.

“Yo a Kevin lo considero mucho y espero que podamos hacer un gran equipo, un gran dúo y sacaremos adelante este nuevo reto. Vamos a darle con todo, vamos a ensayar, a hacer algo lindo para que la gente se dé cuenta que Kevin puede hacer muchas cosas grandes también”, agregó.



El jurado dijo que desafinó...

No pude estar atenta a la presentación de Kevin y Michelle, porque estaba mal de la columna y me fui al camerino a descansar hasta el final de programa. Pero un cantante nunca va a tener una afinación perfecta, nadie. Siento que Kevin no es malo, es bueno, pero debe de estudiar un poco más, encontrar y reconocer esos puntos en que está flaqueando para hacer un mejor trabajo.

RATING DEL SÁBADO

- El artista del año 18.6

- El reventonazo de la chola 12.2

- Mujeres sin filtro 11.0

- El wasap de JB 10.2

- Estás en todas 9.4