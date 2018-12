Caos en show de Daniela Darcourt: Pifian y hasta tiran botellas a la cantante en conciertos de Piura | VIDEOS

¿Problemas en Navidad? Daniela Darcourt fue acusada de haber estafado al público que fue a verla en Piura. Según medios locales, la salsera no solo llegó horas después a cumplir con los eventos, sino que solo estuvo 40 minutos en el escenario.

La cantante de salsa tenía dos presentaciones en Navidad en las ciudades de Sullana y Piura. ​Una de esas presentaciones era a partir de la 1 p.m (Aquavip), mientras que la otra empezaba a las 2 p.m. (Atlantis Club)

Fue en el segundo local que Daniela Darcourt apareció a altas horas de la noche y solo estuvo 40 minutos en el escenario. Una trifulca entre el público, llevó a atacar a la cantante tirándole botellas.

Como se ve en un video de Facebook difundido por Piura informa, las pifias contra Daniela Darcourt se intensificaron y ella se vio forzada a retirarse del escenario.

Según el local Atlantis Club, la culpa fue de la productora por su mala organización y promocionar la presencia de Daniela Darcourt desde temprano y por tantas horas, cuando el contrato con los artistas solo es para una hora determinada y un máximo de hasta 45 minutos.

"ATLANTIS CLUB agradece a los miles de piuranos que se dieron cita para disfrutar de la fiesta de navidad, del mismo modo expresarles las disculpas públicas por el malestar de muchos que aguardaron este momento de diversión y quedaron desilusionados con la artista, por culpa de la productora y su mala organización, también haciéndonos quedar mal como empresa", escribió en su Facebook la gerencia del local.

Local de Piura se pronuncia sobre Daniela Darcourt

Ante esto, un representante de la productora hizo su descargo en redes sociales y afirmó que el local no dio ninguna medida mínima para la realización ordenada del evento con Daniela Darcourt, razón por la cual, la salsera tuvo que abandonar el escenario tras 40 minutos por el alboroto y la falta de seguridad.

Sin embargo, eso no fue todo. En el otro evento realizado en Sullana, Daniela Darcourt solo estuvo media hora en el escenario porque el público ya estaba tan pasado de copas que empezaron a lanzarle cosas. Por ese motivo, la salsera se retiró tras 30 minutos de cantar.

Daniela Darcourt lamentó la situación en redes sociales. La cantante indicó que por el mal comportamiento de unos cuantos en el público, el evento terminó de manera violenta. La salsera indicó que a veces el público no mide cuánto alcohol ingiere y se descontrola.

"Siento mucho que la gente de Sullana se haya quedado sin show, pero me da pena que la gente no mida la cantidad de alcohol que ingiere y haga que se pierda el espectáculo, por eso quiero pedirle las disculpas del caso, es frustrante, pero no nos hacemos cargo de cómo reaccionan las personas", declaró en un video de Instagram Daniela Darcourt.