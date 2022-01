Con mucha soltura, Daniela Darcourt respondió que sí cuando uno de sus seguidores le preguntó si aún era virgen, durante una ronda de preguntas y respuestas con sus fans, en sus historias de Instagram. “Estoy rompiendo un record Guinnes”, manifestó la intérprete de Señor Mentiras.

En esta ocasión, la salsera se animó a responder las preguntas que sus fans le dejaron, en sus Instagram stories. Todo iba bien, hasta que un atrevido usuario le preguntó ‘sí aún era virgen’.

“Sí amiguito, estoy rompiendo un récord Guinnes, lo estoy cumpliendo”, manifestó risueña una de las máximas exponentes de la salsa nacional durante los últimos años.

Pero eso no fue todo, en otra consulta le preguntaron si este 2022, ya había ‘hecho el delicioso’. “No amiguita, no he corrido con tu suerte la verdad. Todavía sigo virgen y estamos 2022. ¡Vamos por más!”, fue su respuesta.

Daniela también se animó a responder que quisiera tener dos hijos más adelante. “Yo quiero que sean la parejita, que primero sea el hombrecito y luego la mujer, pero quiero tener dos hijos y que sea lo que Dios y mi santo padre quiera”, respondió.

DANIELA DARCOURT EN EL CUMPLEAÑOS DE PAOLO GUERRERO

Daniela Darcourt también hizo noticia hace unos días por su participación en la fiesta de cumpleaños de Paolo Guerrero, que se realizó pese a la pandemia del coronavirus y las disposiciones de las autoridades.

A la celebración también asistió el futbolista Jefferson Farfán, expareja de Yahaira Plasencia; quien durante muchos años fue considerada la archirrival de Daniela Darcourt, en el plano musical.

