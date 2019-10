Daniela Darcourt: Soy a la antigua, conmigo no va eso de ‘salientes’ | ENTREVISTA | FOTOS

Camino a Barranco, por el Circuito de Playas, escuchamos en la radio el tema ‘Señor Mentira’ de Daniela Darcourt, a quien vamos a entrevistar. A unos metros de ‘El Puente de los Suspiros’, la salsera estaciona su auto blanco, le damos el encuentro y antes de iniciar la charla, su equipo de prensa le alcanza un ‘café latte’ con poca azúcar. Terminada la charla, bajamos del auto para hacer la sesión de fotos, el público la reconoce y ella se da tiempo para atender a sus fans, turistas y personal de Serenazgo, siempre con una sonrisa y sin perder su esencia de chica victoriana.

Daniela, tu tema ‘Señor Mentira’ está sonando más fuerte en estos días por la coyuntura...

Sí, pues... Christian (Domínguez) es muy buen amigo mío, le mando un superbeso, pero está ayudando a que la canción tenga muchas más vistas.



¿La letra de la canción te pertenece?

Las canciones de ese álbum son de Master Chris, yo estoy como coautora de la parte de los coros y ahí estamos avanzando, porque se vienen cosas nuevas.



¿Te han sido infiel?

Sí, no soy ajena a ese tema, pues existe gente que te engaña, que no sabe cuidar a una persona. Me ha pasado, pero ahora estoy feliz y contenta con mi novio. Estamos avanzando, luchando por nuestros sueños.

¿Cómo te reinventaste después de esa mala experiencia?

Bueno, los artistas tenemos de salvación a la música, por este medio expresamos nuestro dolor, lloramos en el escenario y digamos que así camuflamos lo que sentimos.



O sea, soltaste tus lagrimones en el escenario...

¡Claro! Pero la música ayuda, porque es muy duro pasar por una situación así.



¿Es igual el dolor para un hombre que para una mujer?

Para ambos, porque hay varones muy sensibles y mujeres igual, como también existen mujeres malas y hombres malos.

¿Perdonarías una infidelidad?

Creo que después de todo lo que me pasó, lo que aprendí, lo que hice en su momento, que no fue una infidelidad... después de todo, no, y tampoco me permitiría estar con alguien así.



¿Es básica la confianza?

Sí. Andrés (Izquierdo) y yo somos cómplices, compañeros, amigos, porque tener una pareja es como tener un contrato y hay que ir paso a paso con mucha calma y paciencia.

Claro, porque ahora se llaman ‘salientes’, ‘amigos con derecho’, ‘amigos exclusivos’...

No, eso no va conmigo. O es tu novio, enamorado, pareja o esposo.



¿Eres a la antigua?

Sí, fui criada en una familia de muchos valores y principios y, por más que digan que eso ya no se usa, para mí es lo correcto... aunque creo que para mucha gente también y pienso que hay que rescatar esto que hace que el amor sea tan importante como la familia.

¿Tu papá ya habló con tu novio?

Ya, y mi familia lo quiere muchísimo. También conozco a sus papás, quienes son personas muy buenas, nobles y humildes. Ha sido bien criado y creo que por eso hemos congeniado.



¿Cómo haces para que no sienta celos de los fans?

Andrés no es celoso si no le doy motivos e igual pasa conmigo.



¿Piensan convivir?

Todavía estamos bien así, compartimos y disfrutamos. Creo que el compromiso y la convivencia son un paso más y hay que asumirlo con mucha responsabilidad, somos adultos jóvenes, llevamos una relación alejada de los escándalos y pienso que cuando demos ese segundo paso, lo contaremos con mucha satisfacción.

¿Cómo se dicen de cariño?

Somos los pedacitos, él es mi pedacito y yo el suyo.



Hace poco volviste a los escenarios, estuviste bastante nerviosa...

Sí, fueron tres meses alejada del escenario y me moría de nervios, pero el público me respondió con mucho cariño y respeto.



¿Tu afección era a las cuerdas vocales?

Sí, me detectaron pólipos que si no se tratan a tiempo, te da cáncer, pero ahora estoy bien, siguiendo las indicaciones de mi doctor y le recomiendo a mis colegas que vayan al otorrino, al foniatra, porque nuestra voz es nuestra herramienta de trabajo y hay que cuidarla.

¿Pensaste que te ibas a quedar sin voz?

Sí, pasé por un proceso de frustración y depresión. Estuve un mes sin hablar, fue muy duro.



¿Tu disco cuándo sale?

En enero, si Dios lo permite. Tenemos muchos proyectos, espero que este año también me nominen a los premios ‘Heat’ y traer cosas más importantes para el Perú, así como Gian Marco con los ‘Grammy’. Además, en noviembre nos vamos de gira a Europa



¿Harás salsa urbana como Yahaira?

No estoy enfocada en eso, sino en hacer cosas más frescas, mi salsa no es ‘dura’ como las clásicas de Héctor Lavoe y Willie Colón, pero no le quito la esencia. Me encantaría hacer colaboraciones y que el urbano cante salsa como Víctor Manuelle lo hizo con Bad Bunny.

¿Guardas pan para mayo?

Sí, tengo una madre que es como el banco, he aprendido a distribuir para darme algunas licencias (gustos), engreírme, engreír a mi familia y a Andrés, que está conmigo.



¿Sigues viviendo en La Victoria con tu mamá?

Sí, pero tengo planes de mudarme con mi familia, y no es porque me ‘crea’, sino porque deseo darle lo mejor a los míos, creo que es lo justo.