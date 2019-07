Daniela Darcourt aseguró que nunca se sintió maltratada o humillada en programa de Gisela Valcárcel 

La salsera Daniela Darcourt negó que se haya sentido maltratada o humillada por parte de la producción del programa de Gisela Valcárcel, tal como sí lo denunciaron Susan Ochoa y Marisol Ramírez, ‘La Faraona’.



“No tengo ninguna queja del equipo de ‘El artista del año’ ni de ‘El dúo perfecto’ ni de Gisela. Cada artista se maneja bajo condiciones y dependiendo de cómo sea la negociación. A mí nunca me han tratado mal, me gané el cariño de la producción y de Gisela”, sostuvo Daniela Darcourt.



Por otro lado, la cantante reconoció que se sometió a una lipotransferencia (se sacó grasa de una parte del cuerpo para ponérsela en otra).



“Eso me ayudó en su momento y no tengo problema de decirlo, porque es parte de mi vida personal”, precisó Daniela Darcourt.