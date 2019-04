Daniela Darcourt celebró su cumpleaños con su enamorado: "Mi vida personal está atravesando un momento bonito"

Junto a su familia, amigos y su pareja Andrés Izquierdo, la salsera Daniela Darcourt celebró el último sábado su cumpleaños número 23 en un local de Barranco, donde la agrupación ‘La Combinación de la Habana’ y César Vega fueron los encargados de poner a bailar a todos los asistentes.



“Estoy súper feliz y contenta, porque está toda la gente que quiero. Nunca pensé tener la edad que tengo y de haber logrado tantas cosas. Muchas veces no he podido organizar un cumpleaños como quiero, por motivos de trabajo o de estar afuera del país, así que me siento una quinceañera”, expresó Daniela Darcourt, quien se mostró muy cariñosa con su pareja Andrés Izquierdo, quien la recibió con un efusivo abrazo al llegar al local y se adueñaron de la pista de baile.



“Ya tengo mi ‘chambelán’. Mi vida personal está atravesando un momento bonito, él es una persona maravillosa y lo quiero mucho. Me ayuda a crecer en lo laboral, porque trabajamos juntos y lo hacemos súper bien. Estamos bien conectados”, añadió.



¿Te afectan las críticas?

No me sorprende. Lo tomo de la mejor manera y deportivamente. Sigo trabajando y haciendo mis cosas.



Magaly Medina señaló que quizá estás sobrecargada de trabajo y por ello no cumples con algunas presentaciones…

No he tenido tiempo de ver el programa, porque estuve en Miami, pero me gustaría estar en su set con ella para compartir y debatir algún punto necesario. Siempre doy la cara y no me escondo de nadie. No descarto ir a su programa.



En su momento, también criticaron a Yahaira Plasencia por llegar tarde a las presentaciones y ahora pasa lo mismo contigo…

No hay punto de comparación, una cosa es justificar porque me da la gana de faltar y otra es tener una razón justificable. Somos seres humanos, no me gusta que me comparen. Cada persona es única, por su trabajo, talento y manera de cómo lleva la vida. No tengo problema con Yahaira, bendiciones y buen camino para ella.



En tanto, el bailarín Andrés Izquierdo señaló que vive un buen momento con la salsera.



“Estamos bien y felices. La llevé a cenar por su cumpleaños y la sorprendí”, mencionó.