Daniela Darcourt confirma romance con misterioso galán de ampay: "Es mi pareja" | VIDEO

Se corre del escándalo.Daniela Darcourt terminó con los rumores relacionados a su vida personal. Tras la difusión de un 'ampay' donde parece muy cariños con un misterioso galán, la salsera reveló que se encuentra conociendo a alguien especial.

Hace unos días, el programa 'Válgame Dios' mostró unas imágenes donde Daniela Darcourt aparecía muy cariñosa con un intrigante muchacho del cual aún se desconoce su identidad.

"Me olvido a veces de que soy artista. Nunca he tenido historial, ni ampays, ni escándalo. Estoy limpia y bueno, este tampoco es un ampay. Estaba con mi saliente, mi pareja, como quieran llamarlo y bueno, como una persona común y corriente que se agarran de la mano y todo lo demás", dijo Daniela Darcourt al diario Correo.

"No estoy matando a nadie, no soy casada, no tengo hijos. Estoy limpia y transparente", puntualizó al interprete de 'Señor Mentira' quien, además, mencionó que no se esconderá de las cámaras.