Eric Castillo

La cantante Daniela Darcourt resaltó que la mujer es cada día más independiente, y que le pareció cobarde la actitud de Jean Deza al sacarle en cara los gastos que hizo con la ‘tombita' Jossmery Toledo.

“Creo en la igualdad de género, en estos tiempos la mujer no se puede dejar pisar el poncho, las cosas han cambiado y tenemos roles importantes. No podemos perder el tiempo con chicos así (Deza), que se atreven a sacar en cara lo que hacen o no, me parece cobarde y machista”, señaló la salsera, quien el 3 y 10 de octubre participará en ‘Renace fest’, que será vía streaming.

Algunas personas señalan que retomaste tu relación con Andrés Izquierdo, ¿es cierto?

Nuestra relación terminó hace tiempo, pero nos llevamos bien, es un chico espectacular y cada quien hace su camino. Creo que no tengo mucha suerte en el amor.

Te has adaptado muy bien en el programa 'El reventonazo de la chola’...

He hecho impro y me siento feliz en el programa, me divierto muchísimo y aprendo teniendo tantos genios del humor a mi lado. Además, tengo mi barrio, siempre he sido una ‘payasa' en mi casa, con mi familia. En el programa me llaman ‘lisurita’ Darcourt, ja, ja, ja.

¿Cómo será tu participación en el festival Renace fest?

Va a ser a lo grande, porque es un festival donde participan artistas de diversos géneros como Deyvis Orosco, Mauricio Mesones, Alejandro y María Laura, Novalima, Septeto Acarey y otros. Estaré con mi grupo, con mi familia y serán los días 3 y 10 de octubre en un escenario de lujo.