Daniela Darcourt fue una dura crítica de la actitud que tuvo Oriana Montero de detener su presentación en vivo para reclamar a la orquesta de La Voz Perú pues la canción que estaba interpretando no estaba en el tono correcto, según manifestó.

Luego de notar que Oriana Montero paró su canción por una aparente equivocación de la orquesta, Daniela Darcourt indicó que le parecía una falta de respeto que no haya resuelto ese impase en el escenario.

Daniela Darcourt y su dura crítica a Oriana por detener show EN VIVO en La Voz Perú

“Creo que el artista tiene que salir al escenario a matar, no importe lo que pase. Estamos en una gala en vivo y todos mereceremos respeto. La gente en sus casas me va a dar la razón, no se podía parar la competencia”, precisó la jurado.

Asimismo, Daniela Darcourt indicó que no le hubiera permitido que cante nuevamente porque podría ocasionar que los demás participantes también hagan el mismo pedido.

Oriana Montero cantó en La Voz Perú, pero tuvo un problema con al orquesta. (Foto: Captura Latina).

“Lo que pasa en el escenario, se resuelve en el escenario. A todos nos ha pasado en algún momento y creo que no era la forma. Todos tus compañeros tienen una sola oportunidad, si te permitimos volver a cantar, los demás también pedirían lo mismo”, señaló la salsera.

El hecho generó gran debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios apoyaba a Oriana Montero, otros coincidían con los comentarios de Daniela Darcourt.