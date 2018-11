Daniela Darcourt por destrozos en discoteca de Ayacucho: "No me comparen con Yahaira Plasencia" | ENTREVISTA

Daniela Darcourt afirmó que ella no tiene poses de diva, como se especula, después que no se presentó a un concierto programado, el sábado pasado, en Ayacucho.



“Yo salí a aclarar (lo que pasó). Me disculpé con el público como tenía que hacerlo y para adelante”, señaló la salsera.



¿Crees que hubo una mala intención por parte de los empresarios?

Bueno, se pudo solucionar de otra manera, pero lastimosamente pasó así.



Dicen que se te han ‘subido los humos’, que tienes poses de diva.

Nada, la gente que me conoce, sabe de mi trabajo y me sigue, sabe perfectamente que aires de diva es lo que menos tengo. Quién soy yo para creerme la superestrella, si no le he ganado a nadie todavía.



Muchos hicieron la comparación con Yahaira, que empezó humilde y luego se sentía por las nubes...

El hecho de que me haya pasado este contratiempo con la gente de Ayacucho, no quiere decir que sea igual, peor o mejor que la señorita en mención. He pedido que no me comparen y ella no tiene vela en este entierro.



¿No vas a perder la humildad?

Yo me debo a la gente. Si tengo que salir a pedir disculpas por un error mío o de cualquier persona que trabaje conmigo, lo haré. También espero que me entiendan, fue un contratiempo, perdí el vuelo, pero ya pasó. Tengo que seguir trabajando y con la cabeza arriba, porque no he matado ni dañé a nadie. Además, ya tengo una fecha pactada para regresar con mi orquesta a Ayacucho.